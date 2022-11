Cassano: «Inter fuori da lotta scudetto in un caso! Lukaku? Secondo me…»

L’Inter e la Juventus si affrontano domenica 6 novembre all’Allianz Stadium. Secondo Cassano, intervenuto su Twitch alla Bobo TV, una delle due rischia di trovarsi fuori dalla lotta scudetto già a novembre. Di seguito le dichiarazioni dell’ex fantasista

DENTRO O FUORI – L’Inter di Simone Inzaghi è distante otto punti dalla capolista Napoli che alla prossima giornata di campionato sfiderà l’Atalanta seconda in classifica. Secondo Antonio Cassano, Inter e Juventus rischiano di trovarsi fuori dalla lotta scudetto: «Domenica potrebbe essere un crocevia fondamentale per il campionato: se il Napoli fa quello che deve fare su un campo tremendo, una delle due o tutte e due potrebbero essere fuori, parlo di Inter e Juventus. Chi perde è fuori, anche se pareggiano sono fuori».

SCELTE FORTI – Cassano parla poi dell’assenza di Marcelo Brozovic e delle scelte di Inzaghi: «Quanto tempo fa abbiamo detto che Calhanoglu poteva giocare davanti alla difesa? Brozovic arriva dopo che i compagni hanno vinto 6 partite, rientra ed è già titolare? Inzaghi ha messo fuori il capitano, Handanovic e ne è venuto fuori rischiando sulla sua pelle, perché se sbaglia Onana sei fuori. Le persone che fanno scelte forti vanno premiate. Domenica fai giocare Brozovic dopo un mese e mezzo: succede magari l’imprevisto e tutti inizieranno a dire che lo hai messo dentro dopo un mese e mezzo di stop mentre gli altri stavano facendo bene. A me il dubbio viene. In questo momento hanno vinto 6 partite, stanno facendo benissimo: Brozovic rientra dopo un mese e mezzo in una partita da dentro fuori e lo metti già?».

CONTENIMENTO – Per finire Cassano fa il punto sul nuovo infortunio di Romelu Lukaku e sulla vittoria dell’Inter contro la Sampdoria: «La vedo complicata che Lukaku possa rischiare fino al Mondiale, secondo me si tiene e al Mondiale ci va. La vedo difficile che non va al Mondiale, anche da ventiquattresimo ma ci va perché con il Belgio fa sempre bene. L’altro giorno con la Sampdoria non c’è stata partita, forse dieci minuti. Non era questa la partita in cui la Samp doveva fare punti, va bene ma troppo semplice e troppo serena. L’Inter ha amministrato in grande tranquillità e sta tornando. Ha fatto dieci gol nelle ultime tre partite, anzi undici».