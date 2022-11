Bayern Monaco-Inter, quasi un’amichevole ma i motivi per vincere restano

Bayern Monaco-Inter completa alle ore 21 il Gruppo C di Champions League. È la partita fra le due squadre qualificate agli ottavi di finale, non c’è nulla in palio a livello di classifica ma il valore resta.

QUALCOSA PER VINCERE – In molti, all’uscita del calendario di Champions League, pensavano che Bayern Monaco-Inter sarebbe stata ininfluente. Lo è davvero, ma non come si credeva: i nerazzurri hanno ribaltato i pronostici, sbattendo fuori dal torneo il Barcellona con una giornata d’anticipo. Oggi è poco più di un’amichevole, conta zero per la classifica e gli ottavi sono sicuri. C’è però qualche motivo per vincere: intanto il prestigio, trovandosi di fronte un avversario del genere che vanta dodici successi consecutivi nella fase a gironi. Poi il ranking UEFA e i premi (2.7 milioni in caso di vittoria, 900.000 euro col pareggio), quindi poter dimostrare a tutti di essere alla pari con una delle grandi d’Europa. Anche in vista del sorteggio di lunedì.

SECONDE LINEE – Contro il Bayern Monaco doveva essere la partita giusta per dare spazio a Romelu Lukaku, ma il numero 90 dell’Inter si è ancora una volta fermato per un infortunio (vedi articolo). Simone Inzaghi spera di riaverlo prima dei Mondiali, intanto la certezza per oggi è Joaquin Correa. Con Lautaro Martinez diffidato ed Edin Dzeko che ha preso un colpo con la Sampdoria occhio all’opzione Valentin Carboni, classe 2005. Dovrebbero poi giocare Kristjan Asllani, Raoul Bellanova, Robin Gosens ma non l’infortunato Samir Handanovic fra le altre novità. Anche il Bayern Monaco fa ampia rotazione, con Julian Nagelsmann che ha lasciato fuori diversi big (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Bayern Monaco-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).