Caressa: “Simoni era ottimo allenatore. Inter, suo esonero fu ingiusto”

Fabio Caressa, noto giornalista, nel corso della trasmissione “DeeJay Football Club” su Radio DeeJay, ha parlato di Gigi Simoni, ex allenatore dell’Inter scomparso ieri all’età di 81 anni.

OTTIMO ALLENATORE – Queste le parole di Fabio Caressa su Gigi Simoni: «Simoni? Era un ottimo allenatore. Tutti ricordano la sua stagione all’Inter, ma ha fatto stagioni importanti anche prima. Era una persona con la quale era piacevolissimo parlare, e ti dava l’impressione di non perdersi mai nell’astio contro qualcuno. Tutti ricordano ovviamente quel fatto del 98′, ma lui era una persona che ti tranquillizzava, quando ti parlava e per questo era molto amato dai suoi calciatori. Non voleva parlare della tragedia del figlio, ma c’era il tentativo di voler superare quella tragedia. Mi ha sempre colpito la sua umanità. Ho tanti racconti di Beppe Bergomi su quanto fu importante, per lui nutre un grande rispetto. Gli diede una possibilità e fece un grande campionato e arrivò a giocarsi il Mondiale. Il suo fu uno dei più ingiusti esoneri della storia recente. Anche il presidente Moratti ammise che fu un errore».