Caressa: «Lukaku più incisivo con Conte che con Inzaghi. Non al meglio»

Caressa, durante la sua analisi relativa a Lazio-Inter, si è focalizzato anche su Lukaku. Soprattutto sulla condizione del belga, che dovrà ora restare ai box per un infortunio muscolare (vedi articolo).



TIPO DI GIOCO – Nell’analisi pubblicata attraverso il suo canale YouTube ufficiale, Fabio Caressa si è soffermato su Romelu Lukaku. Queste le sue parole, ricollegandosi a Lazio-Inter e all’infortunio subito: «Non è ancora al meglio della condizione fisica, come mostra l’infortunio muscolare avuto. Nel gioco di Antonio Conte poteva esprimere corsa e fisicità al meglio. Ma quando gioca a palla portata dallo sviluppo del gioco, non è così efficace. Non ho dubbi che sarà importantissimo, né che si tratti di un giocatore fortissimo. Ma questo tipo di gioco che propone Simone Inzaghi lo favorisce di meno. Dovrà cercare delle soluzioni diverse per Lukaku».