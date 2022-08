Longhi: «Lukaku, non va guardato questo inizio! Vale un altro discorso»

Lukaku ha fatto ritorno all’Inter dopo una stagione decisamente sfortunata al Chelsea (QUI tutto sull’infortunio del belga). Longhi fa il punto sui giocatori che arrivando dalla Premier League riescono a fare la differenza in Italia. Di seguito le sue dichiarazioni a Radio Sportiva.

IMPATTO – Romelu Lukaku ha fatto ritorno all’Inter dopo una sola stagione al Chelsea, non fortunata. Bruno Longhi analizza un aspetto: «Chi non funziona in Premier League da noi è devastante? È un discorso che non riguarda solo Lukaku, ma tutti i giocatori che arrivano dall’Inghilterra: vediamo Chris Smalling alla Roma, Nemanja Matic, lo stesso Fikayo Tomori che al Chelsea non giocava. Arrivano da noi e hanno un impatto superiore. Per quanto riguarda Lukaku, vale il discorso se lo impeghi per quelle che sono le sue caratteristiche, senza guardare però questo suo inizio perché è un gigante di 100 chili e c’è un problema di condizione fisica, era stato così anche con Antonio Conte. Però lo notiamo costantemente che quando i giocatori arrivano da noi dalla Premier League dimostrano di avere qualcosa in più a livello di forza fisica rispetto ai nostri giocatori».