Altobelli: «Inter in ritardo, con la Lazio puoi perdere ma è il come si perde!»

Alessandro ‘Spillo’ Altobelli ha analizzato la sconfitta dell’Inter contro la Lazio. L’ex giocatore, su Pressing, irritato da come i nerazzurri siano usciti sconfitti dall’Olimpico

IN RITARDO − Altobelli nota le difficoltà dei nerazzurri: «L’Inter ha anche problemi legati a determinati giocatori, tipo Romelu Lukaku, Robin Gosens che sono indietro. Bastoni al momento non è ancora al 100% e se giochi contro una squadra forte come la Lazio puoi perdere. Non ho visto una squadra pronta come magari mi aspettavo, l’Inter è in ritardo. Ma guai che non fosse così. Inzaghi ha fatto una preparazione prevedendo fino a novembre. In queste 3 gare, ne ha vinte due perdendone una. Ci sta perdere una partita ma è il come si perdono le partite».