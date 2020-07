Caressa: “Inter, per vincere scambio Lautaro Martinez-de Jong! Eriksen…”

Fabio Caressa, storica voce di “Sky Sport”, ha analizzato l’attuale momento dell’Inter di Antonio Conte, lanciando anche una provocazione di mercato che i nerazzurri dovrebbero seguire per tornare subito alla vittoria.

PROVOCAZIONE DI MERCATO – Fabio Caressa, quasi a mo’ di provocazione, ha suggerito cosa servirebbe all’Inter per tornare a vincere fin da subito: «Già l’Europa League secondo me per i nerazzurri è una bella prova. Le proprietà sono abituate a vincere. Secondo me o quest’anno o l’anno prossimo bisogna portare a casa qualcosa. Uno scambio Lautaro Martinez-de Jong è l’unica strada per andare a vincere. Una punta per sostituire l’argentino la trovi, ma un giocatore del livello dell’olandese è difficile da trovare. Tonali gioca in quel ruolo, ma non è ancora di livello internazionale. Servono giocatori disposti a credere in Conte. Il suo non è solo un modello strategico, ma una fede. Se lui avrà una rosa che crede in lui, a prescindere dal valore generale della rosa, lui potrà vincere. E questo lo sa».

DELUSIONE – Un commento poi su Christian Eriksen e sulle sue prestazioni fin dall’arrivo in nerazzurro: «Eriksen faticava a trovare un posto da titolare fisso anche al Tottenham nell’ultima stagione, non giocava semprissimo. La sua posizione quando è arrivato all’Inter non c’era, Antonio ha dovuto creargliela e questo ha distrutto un po’ il lavoro del tecnico. Penso che senza di lui i nerazzurri avrebbero fatto anche qualche punto in più. È un ottimo giocatore, ma non si è inserito nel contesto».