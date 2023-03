Capuano: «Skriniar visitato dal medico del PSG? Zero professionismo!»

Capuano dice la sua su Skriniar, dopo la notizia di giornata che racconta dell’interesse del PSG per le condizioni fisiche del giocatore dell’Inter (vedi articolo). Di seguito il pensiero avanzato dal giornalista nel corso della trasmissione “Tutti i Convocati” sulle frequenze di Radio 24.

BOLLA – Giovanni Capuano si scaglia contro Milan Skriniar dopo la notizia della visita a cui si è sottoposto in Francia. Di seguito le dichiarazioni del giornalista, intervenuto a Radio 24, sul difensore dell’Inter: «Dopo la notizia di Skriniar che viene visitato dal medico del PSG dico che noi spesso raccontiamo questi calciatori come professionisti e, invece, è solo gente che vive in una bolla tutta sua ed è fuori da quella del calcio professionistico».