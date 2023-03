Skriniar, sull’infortunio si intromette il PSG: Inter infastidita! − SM

Milan Skriniar è ancora alle prese con l’infortunio alla schiena. A preoccuparsi delle sue condizioni anche la sua futura squadra, il PSG. Inter non contenta

INFORTUNIO − Skriniar ha lasciato il ritiro della Nazionale slovacca a causa del problema alla schiena. Il difensore dell’Inter soffre di lomboglutalgia e le sue condizioni sono peggiorate dopo la trasferta in Champions League di Porto. Ad interessarsi delle sue condizioni anche il PSG. Come riporta Sport Mediaset, il suo futuro club lo ha fatto visitare in Francia da uno studio medico specializzato. Gesto che infastidito e non poco la dirigenza nerazzurra. Skriniar potrebbe saltare anche la sfida contro il Benfica.