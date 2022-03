Capello: «Inter, una sola occasione col Liverpool. Distrazioni fatali»

Fabio Capello ha parlato negli studi di Sky Sport della gara vinta dall’Inter contro il Liverpool in Champions League, ricordando anche la prestazione dell’andata.

DOPPIO CONFRONTO – Queste le parole di Fabio Capello sulla gara di ieri: «L’Inter ha giocato una buona partita. Doveva provare a fare l’impossibile. Occasioni da gol ne ha avuta una sola, con un tiro fantastico da fuori area. Il Liverpool di ieri sera voleva arrivare a passare il turno senza rischiare troppo. Ho letto il rammarico per i gol subìti in casa, ma quando giochi contro queste squadre devi essere concentrato sempre. Basta una disattenzione e vieni castigato, perché il livello è molto più alto. Inzaghi conosce i giocatori e sa quali sono gli obiettivi da raggiungere, quindi ha ragionato in questo modo».