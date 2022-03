Costacurta: «Inter, Champions League dà e toglie. Resta il rammarico»

Alessandro Billy Costacurta ha parlato ai microfoni di TMW Radio della gara di Champions League vinta dall’Inter contro il Liverpool, sottolineando gli strascichi che può avere l’eliminazione.

RAMMARICO – Alessandro Costacurta ha parlato così della vittoria (con eliminazione) dei nerazzurri: «Il Liverpool è stato inespresso perché l’Inter ha fatto una grande partita. Anzi, entrambe e avrà questo rammarico nelle prossime settimane. I nerazzurri giocavano contro una grande e penso vada bene fermare una squadra come il Liverpool, ma resta il rammarico. La Champions League ti dà e ti toglie. A volte pensi di aver subìto un torto e se non sei forte mentalmente ti fa abbassare la guardia. Non vorrei che l’aver sfiorato l’impresa possa creare qualcosa che rallenti la squadra e non li faccia essere concentrati».