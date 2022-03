Inter-Verona, da domani via alla vendita dei biglietti: dettagli e fasi

Inter-Verona dista un mese, ma già da domani si aprirà la vendita dei biglietti per il match valevole per la trentaduesima giornata di Serie A. Di seguito tutte le informazioni e le fasi di vendita con anche le promozioni dedicate.

BIGLIETTI IN VENDITA! – Di seguito le modalità di vendita dei biglietti per Inter-Verona, gara valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A in programma il 10 aprile a San Siro. I biglietti saranno cedibili a partire da venerdì 8 aprile (i soci Inter Club potranno cedere il biglietto esclusivamente ad altri soci Inter Club).

FASE 1 | GIOVEDÌ 10 MARZO VENDITA PER ABBONATI 19/20

Dalle ore 10.30 di giovedì 10 e fino a domenica 13 marzo, i soli abbonati alla stagione 19-20 potranno acquistare fino a 4 biglietti a testa per la partita in programma il 10 aprile. Nella giornata di giovedì 10 marzo sarà possibile scegliere il posto nel proprio settore di abbonamento, da venerdì tra tutti i settori disponibili. Il secondo anello verde, come di consueto, resterà riservato ai soli abbonati 19-20 di secondo anello verde.

FASE 2 | LUNEDÌ 14 MARZO VENDITA AI SOCI INTER CLUB 21/22

In occasione della gara del 10 aprile, torna la partita speciale dedicata agli Inter Club. Dalle ore 10:30 di lunedì 14 marzo i soci iscritti alla stagione 21-22 potranno acquistare a tariffa speciale nei settori dedicati in esclusiva. I prezzi dedicati partono da 2€ al terzo anello rosso e 10€ al secondo arancio e resteranno validi per i soci anche in seguito all’inizio della vendita libera.

FASE 3 | VENERDÌ 18 MARZO VENDITA LIBERA

Dalle ore 10.30 di venerdì 18 si apre la vendita libera per tutti. I titoli saranno cedibili a partire da venerdì 8 aprile (i soci Inter Club potranno cedere il biglietto esclusivamente ad altri soci).

