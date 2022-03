Dybala, non solo l’Inter: dalla Spagna sbuca un’altra pretendente

Paulo Dybala resta uno dei nomi più caldi sul mercato vista la sua situazione contrattuale con la Juventus. L’argentino è sempre più lontano dalla società bianconera e l’Inter osserva molto attentamente la situazione. Dalla Spagna, però, sbuca un’altra pretendente.

CONCORRENZA – Diventano sempre più calde le voci su Paulo Dybala e un suo addio alla Juventus, specialmente dopo il rinvio dell’incontro previsto oggi per il rinnovo (vedi articolo). L’Inter, come risaputo, è attenta alla situazione del giocatore in scadenza a giugno, ma dalla Spagna spunta un’altra pretendente. Secondo il quotidiano AS, l’Atletico Madrid ha preso contatti con l’entourage dell’argentino, che interessa molto al Direttore Sportivo Andrea Berta e anche al tecnico Diego Pablo Simeone.