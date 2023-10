Capello: «Inter, lezione imparata! Contro Benfica più umiltà e cattiveria»

L’esordio stagionale in Champions League dell’Inter non è stato dei migliori. Secondo Capello, però, questa sera contro il Benfica i ragazzi di Inzaghi hanno la possibilità di fare meglio.

ATTENZIONE – Fabio Capello esprime le proprie sensazioni poco prima del fischio d’inizio di Inter-Benfica. Nello studio di Sky Sport 24 l’opinionista dichiara: «Io credo che la lezione della prima partita è stata molto importante per l’Inter. Adesso andrà in campo con attenzione, cattiveria e con molta più umiltà. La squadra nerazzurra di questa sera è la migliore secondo l’allenatore. L’unico dubbio di Inzaghi era in difesa. Fra Darmian e Pavard io preferisco il francese, che mi sembra abbia qualcosa in più fisicamente. Penso che i nerazzurri possano giocarsi tutte le carte stasera perché quelli che sono in campo si conoscono. Credo che l’Inter non dovrà giocare un primo tempo come quello che abbiamo visto contro la Real Sociedad».