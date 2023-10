Supercoppa Italiana, cambio date: modifica nel calendario per l’Inter

La Supercoppa Italiana non si giocherà più dal 4 all’8 gennaio in Arabia Saudita. La Lega Serie A annuncia un cambio nelle date, che andrà a impattare sul calendario dell’Inter.

SI CAMBIA – La Lega Serie A informa di aver ricevuto, da parte delle Autorità sportive arabe, una richiesta di spostamento, sempre nel corso del prossimo mese di gennaio 2024, della Supercoppa Italiana (EA Sports FC Supercup il nome con la sponsorizzazione). Le nuove date saranno comunicate a valle del Consiglio di Lega convocato per il 9 ottobre. Per l’Inter, che parteciperà assieme alla Fiorentina (finalista della scorsa Coppa Italia), alla Lazio e al Napoli (le prime due in classifica dell’ultima Serie A), probabile quindi che la partita col Verona si giochi regolarmente nel primo weekend del 2024. Da questa stagione, la Supercoppa Italiana ha un nuovo format con le Final Four, come in Spagna.