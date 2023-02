Capello: «Dzeko o Lukaku? Metto i migliori! Anche la squadra ne risente»

Capello ha detto la sua sulla bagarre tra Dzeko e Lukaku. Ad oggi il bosniaco è favorito (vedi articolo). L’ex allenatore consiglia il tecnico nerazzurro, Inzaghi

L’UOMO MIGLIORE − Su Sky Sport, Fabio Capello ha detto la sua sulla bagarre tra Dzeko e Lukaku: «Scelgo Dzeko, Lukaku fa giocare la squadra in una certa maniera ed è giocatore da contropiede. Con Lukaku gioca meglio Barella, perché quando lui parte il centrocampista lo segue. Però al momento dico Dzeko che fa giocare meglio tutta la squadra. Io metto la squadra che ritengo migliore, poi durante la partita faccio i cambi per migliorare. Se si schiera chi non è in forma e poi lo cambio, la squadra psicologicamente ne risente. L’Inter ha una buona squadra e ha un potenziale enorme non sfruttato al massimo perché l’Inter non può avere una distanza così abissale dal Napoli».