Inter-Porto, Inzaghi rompe gli indugi: in attacco ora c’è il vero favorito − Sky

BALLOTTAGGIO − Inter-Porto, manca ormai pochissimo. Simone Inzaghi ha un unico dubbio di formazione legato al tandem offensivo. Come riferisce direttamente da Milano, per Sky Sport, Matteo Barzaghi, Dzeko adesso è favorito su Lukaku. Nonostante il belga sia in fase di recupero, il bosniaco sta vincendo il ballottaggio per completare l’attacco insieme al Toro Lautaro Martinez.