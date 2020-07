Canovi: “Roma sacrifica Dzeko? C’è un problema in società: vedi l’Inter!”

Dario Canovi, noto procuratore italiano, intervistato da “TuttoMercatoWeb” ha detto la sua riguardo la possibile cessione di Edin Dzeko, che interessa da tempo all’Inter, e la società della Roma facendo riferimento a Inter e Juventus.

SU DZEKO – Dario Canovi su TMW parla della possibile cessione di Edin Dzeko, che interessa molto all’Inter: «Ha un’età. La Roma ha bisogno di altre entrate e ciò corrisponderebbe alle cessioni di Pellegrini e Zaniolo. Se facessimo la formazione dei calciatori passati da Roma negli ultimi sette anni avremmo una squadra di grandissimo livello. Oggi il progetto è ridimensionato, la Roma non può pensare di vincere il campionato. Oggi c’è un problema di società».

“NON COME L’INTER” – Canovi conclude parlando anche della società giallorossa facendo riferimento a Inter e Juventus: «Baldini si muove in prima persona per la Roma? Non credo che ne abbia voglia. Alla Roma manca la mentalità. Agnelli pensa alla Juve ventiquattro ore su ventiquattro, Zhang ha mandato il figlio a seguire l’Inter».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo.