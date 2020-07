VIDEO – Milan-Juventus 4-2, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Juventus, match della trentunesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 4-2. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



IL RIBALTONE – Milan-Juventus 4-2 nella trentunesima giornata di Serie A. Il Milan completa il doppio sgambetto. Dopo aver battuto la Lazio sabato scorso fa lo stesso con la Juventus capolista e (forse) tiene ancora aperto il campionato. Primo tempo senza azioni, nella ripresa succede di tutto. Dopo settantaquattro secondi Adrien Rabiot raccoglie a centrocampo, ne salta quattro (fra cui Theo Hernandez in tunnel) e con un gran sinistro dal limite porta avanti i bianconeri. Al 53’ lancio sbagliato, Alessio Romagnoli e Simon Kjaer si ostacolano e lasciano campo libero a Cristiano Ronaldo, che solo davanti al portiere raddoppia. Juventus in controllo, ma si rilassa troppo. Su cross da sinistra Ante Rebic va di petto e Leonardo Bonucci si oppone col braccio: per l’arbitro è mano dell’attaccante, il VAR cambia la decisione ed è rigore. Dal dischetto Zlatan Ibrahimovic accorcia: è il 62’, comincia il ribaltone. Passano quattro minuti, serie di rimpalli a favorire in area Franck Kessié che con un bel dribbling si porta il pallone sul destro e pareggia, con deviazione. Si riprende a giocare, il Milan continua a premere e Rafael Leao in area da sinistra conclude di destro trovando impreparato Wojciech Szczesny. 3-2 e tutto capovolto in cinque minuti, con la Juventus che si riversa in attacco e fa cambi. Uno però è Alex Sandro, che all’80’ sbaglia un cambio gioco orizzontale: regala palla a Giacomo Bonaventura, sul cui cross Rebic firma il poker. Milan al quinto posto in attesa di Napoli e Roma. Di seguito il video con la sintesi di Milan-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.