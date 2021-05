Canovi: «Juventus, possibile clamoroso ritorno. Allegri? Ma anche Conte»

PANCHINE – Queste le parole ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Maracanà” da parte dell’agente Dario Canovi sulle panchine delle squadre di Serie A , tra cui anche quella della Juventus . «Per Sarri in questo momento, anche per il suo livello salariale, non credo ci siano squadre libere. Credo che in Serie A ci saranno tante panchine girevoli. Quella del Sassuolo è la prima libera, ed è una panchina ambita. Mi aspetto però un allenatore giovane lì, una sorpresa. Ma vedremo cosa succederà al Genoa , visto che Ballardini deve ancora parlare col presidente, ma anche la Sampdoria , il Napoli , la Fiorentina , la Juventus. Anche lì potrebbe esserci qualche clamoroso ritorno. Allegri ? Ma vedrei anche cosa fa Conte ».

