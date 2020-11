Cambiasso: “Real Madrid-Inter, i cambi fanno la differenza. Ramos…”

Esteban Cambiasso

Real Madrid-Inter 3-2, dopo il match di Champions League (vedi articolo) Esteban Cambiasso dagli studi di “Sky Sport” in qualità di opinionista ha analizzato la partita persa dai nerazzurri.

UNA DIFFERENZA – Dopo Real Madrid-Inter, Cambiasso su Sky analizza la partita e si complimenta con Sergio Ramos per il gol realizzato: «Due giocatori subentrati hanno fatto la differenza. L’Inter non è stata peggiorata dai cambi ma semplicemente il Real Madrid sia stato agevolato da quella giocata. Il Real Madrid è abituato a vivere così le partite, cioè come le finali. I dettagli fanno la differenza. Sergio Ramos non è stato marcato bene? Però continua a segnare contro chiunque, evidentemente è bravo lui. Questo è diventato un giocatore quasi immarcabile. Quando difendevi prima ti dicevano “tieni con le mani i giocatori”, oggi non puoi farlo più. Ramos va a colpire dove solitamente c’è l’uomo in zona, non solo vince contro il suo marcatore che è Stefan de Vrij ma riesce a colpire anche davanti a Ivan Perisic. Il gol è da applausi».