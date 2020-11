Ramos: “Partita difficile, Inter molto solida. Nel primo tempo…”

Sergio Ramos Barcellona-Real Madrid

Sergio Ramos ha parlato al termine di Real Madrid-Inter, ultima gara di andata del gruppo B di Champions League. Il capitano spagnolo è stato anche autore del 2-0. Ecco le sue parole al sito della UEFA dopo il fischio finale.

BELLA INTER – Al termine di Real Madrid-Inter, il capitano dei blancos Sergio Ramos si complimenta coi nerazzurri. Ecco le sue parole: “È stata una partita difficile. Hanno una squadra molto solida, con uno stile di gioco molto definito. Hanno giocato la loro partita e sono stati premiati, ma alla fine siamo riusciti ad ottenere un buon risultato e ad assicurarci tre punti molto importanti”.

GIRO DI BOA – La vittoria restituisce morale e speranze al cammino del Real Madrid in Champions League. Tuttavia, l’Inter era riuscita a pareggiare la gara nella ripresa. Ramos invita quindi i compagni a imparare da questi errori. La sua analisi: “Quando si vince, la squadra riguadagna la fiducia. Sapevamo che si trattava di una partita da “vivi o muori” e quando si torna a pareggiare una partita che stavi vincendo, devi andare avanti, dare tutto quello che ti rimane. Li abbiamo lasciati un po’ liberi nel primo tempo e in Champions League non puoi permetterti di farlo”.

