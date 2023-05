Cambiasso: «Inter più titoli della Fiorentina, ma fare attenzione!»

Cambiasso è uno dei tanti grandi ex presenti all’Olimpico per Fiorentina-Inter. A pochi minuti dal calcio d’inizio della finale di Coppa Italia ha dato le sue sensazioni a Inter TV.

LA SPERANZA – Esteban Cambiasso valuta la formazione di Fiorentina-Inter e il centrocampo: «C’è il vantaggio della variabile di Hakan Calhanoglu, che sa fare i due ruoli. Poi, chiaro, in stagione ha giocato soprattutto davanti alla difesa con Henrikh Mkhitaryan mezzala. Questa variabile fa sì che l’Inter possa ruotare, questo è un bene per una squadra che gioca per più di un obiettivo e per l’allenatore. Le finali sono sempre difficili da prevedere, è già bello vedere lo stadio diviso. Hanno raggiunto due finali europee e fatto una stagione bellissima, speriamo sia l’Inter a poter alzare questa coppa. Credo che sia importantissimo l’aspetto mentale, spesso è sottovalutato anche durante la stagione. In una finale ancora di più, sappiamo che le due squadre sono in salute. Vediamo cosa succede, ma se una squadra andrà in vantaggio non ci sarà niente di definito: tutte e due sono in finale europea, ognuna la sua. Ho visto i tifosi della Fiorentina arrivando allo stadio e sono entusiasti anche loro, i nostri hanno qualche titolo in più ma bisogna fare attenzione».