Galante: «Inter, la solidità difensiva fa la differenza! Migliorata»

Galante si è espresso prima della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. L’ex nerazzurro elogia la ritrovata solidità difensiva degli uomini di Inzaghi. Le sue parole a Inter Tv

SOLIDITÀ DIFENSIVA − Galante da ex difensore si esprime così: «Nel reparto offensivo, tutti hanno fatto grandi prestazioni. Dice tanto sulla rosa dell’Inter. Ma è la squadra che deve essere squadra, soprattutto in queste finali. Inzaghi ha migliorato i giocatori, rispetto ad un anno non so cosa è cambiato. L’Inter ha avuto alti e bassi, ma nello sprint finale ha avuto un grande slancio. Ritornare nuovamente in finale di Coppa Italia significa avere delle basi molto importanti. Le gare europee danno consapevolezza della bravura e della forza di una squadra. Poi molti hanno cambiato ruolo, come Darmian o Acerbi. Non hanno fatto sentire la mancanza di Skriniar, ma è tutta la squadra che è migliorata. Sono emersi i valori. Bene anche Onana e Handanovic, che sono forti entrambi. La solidità difensiva è stata sempre il punto di forza delle squadre che hanno vinto qualcosa. In Europa è stata fondamentale».