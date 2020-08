Cambiasso avverte l’Inter: “Lo Shakhtar Donetsk ha un mix pericoloso”

L’Inter giocherà contro lo Shakhtar Donetsk lunedì alle ore 21, nella seconda semifinale di Europa League. L’ex centrocampista nerazzurro Esteban Cambiasso, ospite di Sky Sport, ha dato un consiglio a Conte su come affrontare la partita con gli ucraini.

RIVALE DA RISPETTARE – Esteban Cambiasso chiede attenzione per lunedì sera: «L’Inter ha fatto due prestazioni importanti, la partita soprattutto col Bayer Leverkusen doveva finire molto prima. La differenza è molto più grande di quello che è stato, ha sofferto un po’ più di quanto avrebbe dovuto. Ripetendo una prestazione così ha molte possibilità di essere in finale, ma voglio parlare dello Shakhtar Donetsk. Ha sette giocatori ucraini che saranno su tutti i palloni, più quattro brasiliani che normalmente danno fantasia e danno qualità. Questo mix, non preso bene, potrebbe essere molto pericoloso».