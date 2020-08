Marchetti: “Il Crotone insiste per Esposito e Agoumé. Zhang-Conte…”

Luca Marchetti, esperto di calciomercato di “Sky Sport”, ha fatto il punto sui movimenti dell’Inter, in entrata e in uscita, nel suo editoriale per “Tuttomercatoweb.com”. Il Crotone, appena promosso in Serie A, sembra interessato ai prestiti di Sebastiano Esposito e Lucien Agoumé. Nel frattempo Steven Zhang si sta recando in Germania e parlerà con dirigenti, allenatore e squadra

SU DUE TAVOLI – Lavora tra campo e mercato l’Inter, mentre scorre il countdown in vista della semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sulle trattative nerazzurre nel suo editoriale per “Tuttomercatoweb.com”: “L’Inter, impegnata ancora in Europa, ha già messo a segno colpi importanti per accelerare il processo di inseguimento alla Juventus e ora sta ragionando alla conferma dello scambio di prestiti fra Cristiano Biraghi e Dalbert, con la Fiorentina. Si lavorerà senza fretta sulle condizioni. Mentre per Valentino Lazaro, lo scorso anno in prestito al Newcastle, potrebbe aprirsi spazio in Bundesliga. Il Borussia Moenchegladbach è interessato all’austriaco. In uscita, il Crotone insiste per Sebastiano Esposito, che ha rinnovato il suo contratto ma che partirà in prestito. E con l’Inter il Crotone ha parlato anche di Lucien Agoumé. Ma la notizia più importante potrebbe arrivare nei prossimi giorni, visto che Steven Zhang è atterrato in Italia e appena possibile raggiungerà la squadra in Germania. E non sarà soltanto il primo tifoso della squadra ma anche l’ultimo arbitro nella vicenda Antonio Conte/dirigenza che giustamente per il momento è stata rimandata ma che prima o poi (speriamo il più tardi possibile, visti gli impegni in Europa) dovrà essere affrontata. Nell’interesse comune. E la voce della proprietà non può non avere un peso“.

