Capello: “Lo Shakhtar gioca a favore dell’Inter. Handanovic determina”

Per Capello l’Inter batterà lo Shakhtar Donetsk e andrà in finale di Europa League. L’ex allenatore, ospite di Sky Sport, oltre a indicare l’altra squadra che giocherà a Colonia venerdì 21 si è anche espresso su Handanovic, ritenendolo uno dei punti di forza della squadra di Conte.

EUROPA AMARA – Fin qui non è stata una stagione soddisfacente per le italiane in Europa. Secondo Fabio Capello se ne salvano solo due: «Le uniche squadre che sono tecniche e fisiche, Inter e Atalanta, hanno fatto bella figura. L’Inter è avanti, il livello dell’Europa League è veramente molto più basso rispetto alla Champions League, ma la dimostrazione è che ci vuole qualcosa di più sia fisicamente sia tecnicamente. La Juventus ha subito l’aggressività del Lione, noi giochiamo un calcio non ad alto livello agonistico».

CHE AVVERSARIO LUNEDÌ? – Per Capello l’Inter andrà in finale di Europa League: «Secondo me sì. È una squadra (lo Shakhtar Donetsk, ndr) che gioca a favore dell’Inter, viene avanti e si sbilancia. Con l’Inter che gioca su Romelu Lukaku, con le qualità di adesso, sarà difficile per lo Shakhtar Donetsk. La vedo una partita indirizzata in questa maniera, anche se lo Shakhtar Donetsk ha molta qualità quando arriva vicino all’area di rigore. Ha fantasia e qualità, devo dire che però l’Inter difende molto bene. Quando c’è qualche sbavatura ci pensa Samir Handanovic, in tutte le partite riesce a essere uno degli uomini determinanti per la squadra di Antonio Conte. Contro chi in finale? Con il Siviglia».