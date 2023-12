Calvarese: «Marcenaro impreciso! VAR lo salva su Carlos Augusto»

Calvarese, ex arbitro italiano oggi opinionista, su Tuttosport analizza la partita dell’arbitro Matteo Marcenaro nel corso di Inter-Lecce, con una sorta di moviola.

IMPRECISO – La moviola di Inter-Lecce dell’ex arbitro Calvarese tra le colonne del quotidiano: «Matteo Marcenaro aveva offerto una prestazione positiva in Sassuolo-Roma, gara caratterizzata dalla grande pressione mediatica. Questa volta, a San Siro, la sua prestazione è imprecisa sotto il profilo tecnico e viziata da alcuni errori. Pronti via, subito un episodio dubbio nell’area del Lecce. Mkhitaryan va a terra dopo aver superato Falcone, che però dalle immagini sembra non toccarlo. Giusta la scelta di lasciar proseguire. Sulla punizione da cui scaturisce il gol di Bisseck protestano entrambe le squadre: l’Inter chiede il secondo giallo per Joan Gonzalez, il Lecce contesta l’assegnazione del fallo per tocco di mano. Hanno ragione i salentini: Gonzalez intercetta il pallone prima con il bacino e in un secondo momento con la mano. Quest’ultima però non è larga, in posizione non punibile. Nel secondo tempo Marcenaro assegna dal campo un calcio di rigore in favore del Lecce per un presunto fallo di mano di Carlos Augusto. Ma in realtà il tocco è con la schiena/gomito, come mostrano le immagini del Var, che fanno giustamente cambiare idea all’arbitro. L’On Field Review, chiamata da Maggioni, “salva” Marcenaro. Dal punto di vista disciplinare, spicca soprattutto il cartellino rosso sventolato a Lameck Banda, che protesta platealmente. Giusti anche i gialli per Gonzalez, Calhanoglu, Piccoli e Pongracic».

Fonte: Tuttosport