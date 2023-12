Buchanan dice sì e l’Inter accelera: ecco cosa manca col Bruges – CdS

L’Inter e Tajon Buchanan continuano a lavorare per un futuro insieme. Il Corriere dello Sport aggiorna sullo stato della trattativa e sulla posizione del Club Bruges.

INTESA RAGGIUNTA – I presupposti per un futuro matrimonio felice fra l’Inter e Tajon Buchanan sembrano esserci tutti. L’esterno canadese è il profilo scelto dalla dirigenza nerazzurra per colmare l’assenza di Juan Cuadrado sulla fascia destra. E con l’infortunio anche dei laterali Denzel Dumfries e Federico Dimarco, i nerazzurri hanno fretta di concludere per il trasferimento a Milano di un innesto. Tutte le strade portano al calciatore canadese del Club Bruges che, secondo il Corriere dello Sport, ha già accettato la proposta dell’Inter, felice di far parte di un club europeo. Buona parte dell’affare, infatti, è già stata impostata e lo stesso Buchanan sta cercando di convincere la società belga a lasciarlo partire. Anche in Viale della Liberazione si cerca di affrettare i tempi dell’operazione: la volontà è di nella prima metà del mese di gennaio. Se dovessimo fare una data sarebbe entro il 13 gennaio, quando ci sarà Monza-Inter.

Inter, il Club Bruges un ostacolo a Buchanan

QUELLO CHE MANCA – Essendoci la volontà di Buchanan, escluso anche dalla sfida di ieri contro il Molenbeek, e quella dell’Inter, che non ha pronte altre vere alternative a lui, a mancare è un accordo col Club Bruges per le cifre della cessione. L’edizione odierna del Corriere dello Sport entra nel dettaglio della situazione: l’Inter offre 8 milioni di euro, la società belga ne vuole almeno 12. Ed anche la formula dell’affare è da mettere ancora a punto. La soluzione dovrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto (che scatterebbe con la qualificazione ad una coppa qualsiasi, anche la Conference League). Il problema, però, è che il Club Bruges vorrebbe monetizzare qualcosa immediatamente. Un accordo fra le parti dovrebbe trovarsi a metà strada, ma non sembra essere ancora vicino. A questo si aggiunge anche la paura dell’Inter che un club importante come il Manchester City possa intromettersi e far saltare la trattativa per Buchanan. Motivo in più per provare ad accelerare i tempi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno