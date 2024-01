Calvarese: «Inter-Verona elettrica per diversi motivi. Fabbri spento»

Gianpaolo Calvarese analizza oggettivamente su Twitch per TvPlay ciò che non è andato per Fabbri durante la partita tra Inter e Verona.

PROBLEMA – Gianpaolo Calvarese sottolinea un problema: «Il Verona si gioca la retrocessione, l’Inter il campionato e veniva da una situazione complicata. Questa era una gara vitale e non andava sottovalutata, non puoi non sapere il peso di questo match. Fabbri è stato molle, troppo, doveva andare con il coltello tra i denti. Bisogna studiare ciò che c’è intorno alla partita, devi conoscere quella gara che negli ultimi minuti si vedeva fosse elettrica. Al primo dubbio devi fermare il gioco, interrompere e vedere se Bastoni prende Duda. Devi essere acceso, manca la tecnica tra gli arbitri»