Calhanoglu, lo scudetto con l’Inter ora un fatto personale: vuole il riscatto – CdS

Hakan Calhanoglu la scorsa stagione ha preferito l’Inter al Milan con l’intenzione di vincere lo scudetto. Così non è stato, e come sottolineato oggi dal Corriere dello Sport, il centrocampista turco è alla ricerca del riscatto.

FATTO PERSONALE – L’Inter vuole riprendersi lo scudetto e questo è chiaramente il pensiero comunque nell’ambiente nerazzurro. Hakan Calhanoglu, però, ha un motivo in più. Obiettivo rivincita, inutile nasconderlo, soprattutto dopo aver lasciato il Milan dichiarando di voler vincere lo scudetto all’Inter. Così non è stato la scorsa stagione, ed è per questo che per Calhanoglu è diventato un obiettivo personale. A livello personale la scorsa stagione è stata ottima, diventando uno dei trascinatori della squadra con 8 reti realizzate e 12 assist, al pari di Nicolò Barella. In questa stagione già un gol, quello realizzato contro lo Spezia: Calhanoglu riparte da qui, e nella sua testa c’è già una data particolare, quella del 3 settembre per il primo derby stagionale.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno