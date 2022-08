Inter, Chalobah ‘bloccato’ dal Chelsea. Presto a colloquio con Tuchel – CdS

Trevoh Chalobah ha dato anche lui disponibilità a trasferirsi all’Inter, ma la situazione in difesa al Chelsea non è delle migliori. Secondo il collega Pietro Guadagno del Corriere dello Sport, l’inglese presto a colloquio con Tuchel.

A COLLOQUIO – L’Inter insiste anche per Trevoh Chalobah, rimasto in panchina con il Chelsea nelle prime tre giornate di Premier League. I blues, però, sono comunque a caccia di un nuovo centrale, e proprio a causa di un reparto difensivo ridotto che il club non ha ancora ceduto il ragazzo. Dovesse arrivare un nuovo rinforzo, sarebbe più semplice lasciar andare via Chalobah. Che di suo, però, dovrebbe farsi avanti con Tuchel per spiegare la sua volontà di trasferirsi a Milano.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno