VIDEO – Sampdoria-Juventus 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Sampdoria-Juventus, posticipo della seconda giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



MANCATO IL GOL – Sampdoria-Juventus 0-0 nel posticipo della seconda giornata di Serie A. Una Juventus non certo irresistibile si ferma con la Sampdoria. Al Ferraris manca solo il gol, nonostante tante occasioni. Sei minuti e la partita si potrebbe sbloccare: Gleison Bremer buca un filtrante e Mehdi Léris si ritrova solo davanti a Mattia Perin, che colpito dal tiro è fortunato perché il rimpallo va sulla traversa. Errore da una parte ed errore dall’altra, perché su svarione di Tommaso Augello si invola Juan Guillermo Cuadrado che però calcia addosso a Emil Audero. Sfiora poi l’autogol Dusan Vlahovic, svirgolando un corner e mandandolo sul suo palo. Nella ripresa ritmi più bassi, con la Sampdoria che attacca molto meno e la Juventus che prova a trovare l’episodio giusto. Sembra riuscirci al 65’: l’appena entrato Fabio Miretti ruba palla a Tomas Rincon e lancia Dusan Vlahovic, dribbling e assist per Adrien Rabiot che segna a rimorchio. Il serbo è però in fuorigioco, il VAR non può non accorgersene e annulla. Si rivede la Sampdoria all’88’: gran palla di Valerio Verre per Fabio Quagliarella, conclusione al volo e pallonetto di un soffio a lato. Al 93’ salva il risultato Audero, su conclusione di Filip Kostic a botta sicura.

Video con gli highlights di Sampdoria-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.