Calabria: «Scudetto? Ci credo, ma oggi stupidi! Quest’anno è più difficile»

Calabria si è espresso dopo Milan-Roma 2-2. Il capitano rossonero ha risposto anche alla domanda sulla lotta Scudetto citando Juventus e Napoli ma non l’Inter

CREDERCI − Davide Calabria a Sky Calcio Club commenta con amarezza il pari tra Milan e Roma: «Da stupidi sprecare queste partite. Arrivare alla fine sul 2-0 e sprecare questi due punti non è ammissibile. Non possiamo più permettercelo, perché se vogliamo giocarci il campionato fino alla fine non possiamo prendere questi due gol così. Non si possono lasciare queste due reti negli ultimi minuti. Ci credo sempre allo Scudetto ma dobbiamo essere consapevoli che il Napoli sta correndo e la Juventus non perde da otto gare. Se vogliamo competere per lo Scudetto dobbiamo portare a casa questi punti. Il campionato quest’anno è più difficile dell’anno scorso».