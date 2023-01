Marelli: «Sacchi? Errore in Monza-Inter meno spiegabile di Milan-Spezia!»

Lo scandalo di Monza-Inter di ieri sera continua a far discutere, con l’arbitro Sacchi che però a quanto pare non pagherà come dovrebbe (vedi articolo). Marelli, intervenuto a Sunday Night Square su DAZN, paragona l’episodio a Milan-Spezia dell’anno scorso ma con un’aggravante.

ERRORE GRAVISSIMO – L’ex arbitro Luca Marelli segnala come Monza-Inter, nonostante l’impossibilità di utilizzo, sia un esempio per il VAR: «Uno spot a favore della tecnologia. In epoca non VAR ci sarebbero state solo polemiche, in epoca VAR questo fischio e il timing completamente sbagliato di Juan Luca Sacchi ha portato a un corto circuito. Sacchi avrebbe potuto anche annullare successivamente, poi il VAR avrebbe annullato. Non possiamo pensare che il braccio di Roberto Gagliardini su Pablo Marì sia da punire. Nel caso di un doppio aiuto da parte dei giocatori si lascia correre, sarebbe troppo penalizzante per uno dei due. È un timing sbagliato, un qualcosa che concettualmente abbiamo visto in Milan-Spezia. L’anno scorso era più spiegabile, quest’anno meno. Bastava aspettare mezzo secondo: Sacchi è stato troppo precipitoso ed è un peccato, perché tutto sommato la prestazione non era stata male».