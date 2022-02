Calabria: «Altri più talentuosi ma il Milan vuole vincere! E il premio Scudetto…»

Calabria non si accontenta del primo posto momentaneo. Il difensore rossonero, intervistato da Sky Sport al termine di Milan-Sampdoria, fa capire che il Milan punta allo scudetto pur non reputandosi la squadra più talentuosa in Serie A

CRESCITA CONTINUA – Il terzino destro Davide Calabria fa eco al suo allenatore Stefano Pioli (vedi dichiarazioni) dopo la vittoria del Milan: «Da mesi siamo in uno stato di forma importante sia a livello fisico sia mentale. È stata una grande settimana. Siamo contenti. Dobbiamo continuare a lavorare così, perché il cammino è ancora lungo. Io sono soddisfatto della mia crescita. Per rimanere al primo posto in classifica conta soprattutto l’atteggiamento, che deve essere perfetto».

PREMIO SCUDETTO – Calabria sogna in grande, avvisando le dirette avversarie Inter e Napoli: «Siamo sinceri, fiduciosi e sicuri di quello che possiamo fare. Siamo una squadra giovane ma con tanta voglia di vincere. Sappiamo che ci sono squadre con più talento e forse più avanti di noi nel percorso. No ci mettiamo la voglia e non ci poniamo limiti. Sarebbe da stupidi farlo! Adesso dobbiamo cavalcare l’onda positiva che si sta portando fin qui». Infine, Calabria scherza sull’argomento premi in caso di vittoria dello Scudetto da concordare con la società: «Saremo i soliti: io, Alessio Romagnoli e Zlatan Ibrahimovic. Non ne abbiamo ancora discusso, ma lo faremo sicuramente a breve (sorride, ndr)». Queste le parole di Calabria a Sky Sport al termine di Milan-Sampdoria.