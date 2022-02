La difesa dell’Inter si spartisce la gloria: de Vrij cede (ancora) il testimone

La difesa dell’Inter è consolidata ormai, ma con un nuovo volto da protagonista. Dopo Skriniar tocca a Bastoni, a discapito di de Vrij.

TRE TENORI – Si dice che la forza di una squadra nasca dalla difesa. E nel caso dell’Inter è più che mai vero. Da due anni quello nerazzurro è il miglior reparto arretrato della Serie A, e gli interpreti sono pressoché gli stessi. Al centro Stefan de Vrij, a sinistra Alessandro Bastoni e a destra Milan Skriniar. Con quest’ultimo rinato nella scorsa stagione dopo le difficoltà del primo anno di Antonio Conte a Milano. I tre difensori dell’Inter ricalcano in un certo senso i Tre Tenori, spartendosi ruoli, palcoscenico e peculiarità. Giocando un ruolo da protagonista a stagioni alterne.

IN PRINCIPIO… – La stagione in cui il trio perfetto si forma è la 2019/20. La prima con Conte, la prima per Bastoni, nonché la prima con uno schieramento a tre dietro, per l’Inter. Il 95 italiano si inserisce subito benissimo, diventando rapidamente un titolare inamovibile. Skriniar invece, come detto, vive la prima stagione di reale difficoltà in nerazzurro, tanto da finire ai margini delle rotazioni. De Vrij invece si erge a leader insindacabile della retroguardia, disputando quella che sarà a tutti gli effetti la sua miglior stagione. Non solo per i 4 gol e per il titolo di miglior difensore della Serie A, ma anche per i 5 assist, che lo rendono a tratti il secondo regista della squadra dopo Marcelo Brozovic. Per completezza, Bastoni chiude la prima stagione all’Inter con 1 gol e 2 assist, mentre Skriniar finisce a 0 per la prima volta.

Prima de Vrij, poi Skriniar, ora Bastoni: sintesi di un trio senza protagonisti

RINASCITA – Nella scorsa stagione gli occhi erano tutti puntati su Skriniar. Che da colonna inscalfibile della difesa dell’Inter sembrava potesse addirittura diventare una pedina di scambio sul mercato. Lo slovacco invece si riprende ben presto i suoi gradi, e disputa una stagione ai limiti della perfezione, col meritato premio dello Scudetto finale. Non a caso è il difensore che chiude la stagione 2020/21 con più gol (tre in totale), mentre de Vrij si ferma a uno, e Bastoni si limita a 3 assist (tra cui quello per la rete di Nicolò Barella alla Juventus). Il testimone passa così dall’olandese a Skriniar.

ALTRO CAMBIO – Lo slovacco è anche l’uomo che inaugura la stagione in corso, firmando il primo gol della nuova Inter. E sta comunque confermando la solidità dello scorso anno, dimostrando che l’annata 2019/20 è una trascurabile eccezione. Tuttavia le luci della ribalta quest’anno sono tutte per Alessandro Bastoni. Che oltre a Campione d’Italia è anche Campione d’Europa con la Nazionale, e sta portando a completamente un percorso di crescita inimmaginabile fino a due anni fa. Simone Inzaghi sembra riuscire a liberare ancor di più la creatività del 95, ormai granitico in difesa e sempre più propenso a supportare la manovra offensiva. Finora il suo personale highlight è il gol dell’1-0 contro la Lazio (qui il video), ma sono tuttavia unanimi i pareri che lo vedono come miglior difensore dell’Inter finora. Ancora a discapito di de Vrij, che sta invece vivendo la sua peggior stagione in nerazzurro. L’olandese dovrà registrare la sua intesa coi compagni, e ritrovare quella lucidità che lo ha reso uno dei migliori difensori centrali d’Europa. E avere due compagni così affidabili accanto sarà di importanza capitale per lui, per ritrovarsi.