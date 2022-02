Satriano, buonissima la prima da titolare: doppietta in Brest-Troyes!

Martin Satriano, attaccante dell’Inter in prestito al Brest, trova il primo (e anche il secondo) gol da professionista nella prima gara da titolare. Contro il Troyes firma il doppio vantaggio.

PRIMA VOLTA – Martin Satriano sta vivendo un’importante esperienza in prestito al Brest, dopo il primo semestre di stagione con l’Inter. In Francia trova l’altro nerazzurro Lucien Agoumé, numero 10 de Les Ty’ Zefs. Nella sfida odierna contro il Troyes entrambi sono titolari, ma il palcoscenico è tutto per l’uruguaiano. Dopo sette minuti di gioco, infatti, l’attaccante raccoglie un lancio dalle retrovie, lo addomestica col petto saltando contemporaneamente il difensore, e trova la coordinazione giusta per colpire in spaccata e segnare Per Satriano si tratta del primo gol da professionista, nella prima partita da titolare col Brest. Si ripete poi al 27′, firmando addirittura una doppietta.