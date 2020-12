Cairo: “Torino bene con Inter e Lazio, mancano 20′. Giampaolo non rischia”

Cairo, presidente del Torino, si è fermato a parlare con i cronisti presenti all’Olimpico dopo l’ennesima sconfitta dei granata in questo inizio di stagione, 2-3 contro l’Udinese (vedi articolo). Nonostante il terzultimo posto Giampaolo non rischia l’esonero, e al patron granata è piaciuta la partita con l’Inter pur avendo subito la rimonta da 0-2 a 4-2.

CRISI DA AFFRONTARE – Il Torino ha perso la settima partita in undici giornate di questa Serie A. Dopo il 2-3 con l’Udinese, tuttavia, il presidente Urbano Cairo conferma l’allenatore Marco Giampaolo: «No, non è a rischio. Diciamo che, purtroppo, la partita l’avete vista. La mia pazienza? Io ho fiducia in lui. Ho visto delle cose buone: oggi no, purtroppo oggi si è visto un buon progresso nelle partite. Quella con l’Inter, il Sassuolo ancora prima dove facemmo piuttosto bene, anche con la Lazio non era fatta male e con l’Inter bene. Poi però, purtroppo, mancano gli ultimi venti minuti: questo non va bene. Il gioco è importante, ma è importante quello che raccogli. Io di Giampaolo però ho fiducia. Non mi fa piacere il terzultimo posto, sei punti in undici partite sono pochissimi».