Torino-Udinese 2-3, tutto in tre minuti! Nestorovski ritrova il gol

Stadio Olimpico Grande Torino

Torino-Udinese 2-3, altro risultato negativo per i granata allenati da Marco Giampaolo che sotto di due gol trovano il pareggio ma Nestorovski, tornato al gol dopo cinque mesi, decide la partita allo Stadio Olimpico “Grande Torino”.

IL REPORT – Torino-Udinese 2-3, Belotti non basta a Giampaolo per trovare il pareggio grazie a un gol e un assist servito al compagno di reparto Federico Bonazzoli – ex giocatore dell’Inter -. L’Udinese dal canto suo invece può sorridere con Gotti in panchina, che raccoglie la terza vittoria consecutiva in campionato. Friulani avanti con le prime due reti siglate Pussetto (al 24′) e da Rodrigo De Paul (al 54′). Dal sessantaseiesimo minuto di gioco in poi succede di tutto: in due minuti e ventisei secondi il Torino trova il pari con Belotti e Bonazzoli, ma subito dopo subisce anche la rete di Nestorovski che decide l’incontro.