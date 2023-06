Il Cagliari centra la Serie A al 94′! Bari battuto: festa per Ranieri

Finisce 0-1 Bari-Cagliari. Partita decisa al 94′ da Pavoletti appena entrato dalla panchina. Claudio Ranieri centra la promozione. Dopo un anno di purgatorio, sardi in Serie A

FESTA SARDA− Al San Nicola di Bari atmosfera incredibile con quasi sessantamila persone: si gioca la finale playoff di ritorno tra i pugliesi e il Cagliari. Per la squadra di Mignani due risultati su tre. Col pareggio salirebbe in Serie A proprio il Bari per miglior posizione nella stagione regolare. A fare la partita sono i sardi. Nel primo tempo, gli uomini di Ranieri ci provano prima con Dossena al minuto 8 e poi con Di Pardo alla mezz’ora su assist di Luvumbo. Prodigioso in entrambi i casi Caprile. Il Bari risponde con un tiro docile di Benedetti. Nella ripresa, il canovaccio non cambia: il Cagliari fa la partita e il Bari a difendere. Ci prova al 55′ Makoumbou, ma bravo ancora Caprile ad opporsi. Il match si incattivisce un po’ con lo scorrere dei minuti: Guida ammonisce prima Luvumbo e poi Maita. Sessantaquattro minuti di partita per Sebastiano Esposito, attaccante in prestito dall’Inter. Nel finale, i pugliesi possono chiuderla con il neo-entrato Folorunsho che centra l’incrocio dei pali. Ma al 94′ è il Cagliari salire in Serie A: Zappa va via sulla destra, cross in mezzo e Pavoletti colpisce sotto porta. Dopo un anno di purgatorio, i sardi risalgono in Serie A.