Uruguay-Italia, finale Mondiale under 20: le formazioni ufficiali

Alle 23 in campo Uruguay-Italia, finale del Mondiale Under 20. Prima finale del torneo per la nazionale azzurra. Nessuno dell’Inter nell’undici schierato da Nunziata

FINALE − Alle 23 Uruguay-Italia under 20, finale del Mondiale. Gli azzurrini sognano il primo alloro Mondiale contro i pari età sudamericani. Dell’Inter nessuno in campo dal primo minuto: in panchina Fontanarosa, Zanotti ed Esposito. Sicuramente daranno una mano in corso d’opera.

Uruguay-Italia under 20, finale Mondiale: le formazioni ufficiali

Uruguay (4-2-3-1): Rodríguez; Chagas, Boselli, Facundo González, Matturro; Diaz, Garcia; Rodríguez, Franco González, Juan Cruz de los Santos; Duarte. Allenatore: Marcelo Broli

Italia (4-3-1-2): Desplanches; Prati, Ghilardi, Guarino, Turicchia; Giovane, Faticanti, Casadei; Baldanzi; Pafundi, Ambrosino. Allenatore: Carmine Nunziata.