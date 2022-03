Cacia: «Inter più in difficoltà del Milan. Lautaro Martinez un problema»

Daniele Cacia, ex attaccante, ospite degli studi di Sportitalia, ha parlato dell’Inter, reduce dallo 0-0 nel derby contro il Milan. Un commento anche sul momento di Lautaro Martinez

DIFFICOLTA’ – Queste le parole di Daniele Cacia: «Delle due squadre quella più in difficoltà è l’Inter. Il Milan in campionato ha perso punti, ma li vedo più in palla rispetto ai nerazzurri che sono in difficoltà. Lautaro Martinez? Un problema serio, all’Inter serve qualcuno che faccia gol, non che lo abbiano: negli ultimi mesi Sanchez il suo lo ha fatto come Dzeko. Ma servono i gol dell’argentino, siamo a marzo e non ne ha fatti tantissimi. Spero per l’Inter che possa ritrovare il miglior Lautaro, la considero la più completa. Al momento non fa gol nessuno, è un problema di testa. Lautaro, che è più in difficoltà, fa più fatica e risalta. Inzaghi? Io credo che per un allenatore sia normale difendere la squadra che non fa bene».