Vecchi: «All’Inter manca brillantezza! Lautaro Martinez? Con Conte…»

Stefano Vecchi, allenatore del Feralpisalò, ospite degli studi di Sportitalia, ha parlato di Milan-Inter, sfida appena disputata dalle due squadre milanesi e finita per 0-0 (qui il report). Un commento, inoltre, su Lautaro Martinez

BRILLANTEZZA – Queste le parole di Stefano Vecchi: «Inter? Ho fatto cinque partite in prima squadra, sono grandi soddisfazioni! Allenare i nerazzurri credo che sia un qualcosa di straordinario. Ho fatto anche bene, senza figuracce, io ed il nostro staff ci siamo destreggiati bene. Lautaro Martinez? Per caratteristiche si può discutere se Dzeko sia meglio di Lukaku, però dipende dall’argentino. Con Conte c’erano meccanismi ben organizzati fra le due punte, con Inzaghi vengono lasciati più liberi. Poi ogni stagione fa storia a se, mi auguro possa fare un finale di stagione importante. Ma devono darsi una mossa, andando avanti così c’è il Napoli che fa un grande calcio. All’Inter manca brillantezza, sembrava tutto facile, sembrava potessero vincere il campionato in maniera agevole. Devono mettersi in moto alla svelta».