Buffon: «Perdere dispiace sempre. Abbiamo lottato per un sogno!»

Gianluigi Buffon, ieri in campo da titolare a San Siro in occasione di Inter-Parma 2-1 in Coppa Italia, dopo la partita ha espresso sui social il suo rammarico per la sconfitta, ma è felice per la prestazione.

TITOLARE A 45 ANNI – Buffon dopo la sconfitta in Coppa Italia a San Siro con l’Inter ha parlato così attraverso un post pubblicato su Twitter: «Abbiamo lottato per inseguire un sogno. Abbiamo dato davvero tutto quello che avevamo ma purtroppo non è bastato. Perdere dispiace sempre ma serate come queste non possono che farci capire il nostro reale valore. Grazie a tutti coloro che ci hanno spinto fino al 120esimo!».