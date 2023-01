Rocchi: «Sacchi in Monza-Inter? Un incidente. Non sospendiamo nessuno!»

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B, nel corso della conferenza stampa è tornato sull’episodio di Monza-Inter che ha scatenato le proteste giustificate dei nerazzurri dopo il grave errore dell’arbitro Juan Luca Sacchi.

DOPO L’ERRORE – Gianluca Rocchi parla dell’errore di Sacchi in Monza-Inter, costato due punti alla squadra nerazzurra: «Alla base di tutto c’è che arbitri e assistenti devono aspettare a fischiare. Frenare l’istinto è una cosa molto complessa: non solo devono frenare l’istinto, ma posticipare il fischio. Quello che è successo è stato un incidente, lo mettiamo in questa categoria. Sospensione? Io non peso la differenza mediatica. Non sospendiamo nessuno. Io sospendo qualcuno solo se infrange regole interne nostre. Magari starà più in panchina ma rientrerà in campo il prima possibile. Tutti commettono errori. Gli servirà come esperienza, la bravura è recuperare dopo, tornare in campo come nulla fosse. So che è difficile da accettare ma abbiamo messo in preventivo che quando investi su ragazzi giovani puoi pagare in termini di incidenti. Io non ho un contatore di giornate, se lo vedo pronto lo rimando in campo. Se mi dice di star bene, e me lo ha già detto, lo faccio arbitrare».