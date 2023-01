Sacchi fermato dopo lo scempio di Monza-Inter! E non è l’unico in Serie A

Sacchi paga – inevitabilmente – il disastro commesso in Monza-Inter per il gol non concesso ad Acerbi. Nelle designazioni appena uscite (vedi articolo) non è peraltro l’unico arbitro fermato tra Serie A e B.

LO STOP – Juan Luca Sacchi rimane a casa dopo aver defraudato l’Inter del regolarissimo terzo gol a Monza. Dopo il fischio anticipato per impedire al VAR di intervenire sulla rete di Francesco Acerbi, uno scandalo in piena regola, l’AIA lo ha fermato per il prossimo turno sia di Serie A sia di Serie B. Non è l’unico a pagare: con lui resta fuori dalle designazioni anche il solito disastroso Rosario Abisso, per il rigore insensato dato in avvio di partita di Sampdoria-Napoli domenica. Vengono “salvati” invece i due arbitri VAR delle partite in questione. Paolo Silvio Mazzoleni, che nulla ha potuto fare in Monza-Inter, sarà al monitor in Lecce-Milan sabato e Genoa-Venezia (Serie B) di lunedì. Paolo Valeri, che aveva richiamato Abisso a Genova. sarà l’arbitro del big match del campionato cadetto Frosinone-Modena.