VIDEO – Inzaghi: «Inter, rimontata una partita importante. Ho bisogno di tutti»

Simone Inzaghi dopo Inter-Parma 2-1 in Coppa Italia, su Inter TV analizza la partita vinta rimonta ma non con poche difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Il tecnico nerazzurro sottolinea la reazione della squadra, e dice di essere soddisfatto delle prestazioni delle “seconde linee” ieri in campo dal 1′, ma anche di chi è entrato a partita in corso. Di seguito il video dell’intervista pubblicata sul Canale YouTube del club.

Fonte: Canale YouTube [Inter]