Buchanan, prima a San Siro con la pazza Inter. Ora volo in Belgio – TS

Dopo la firma e l’ufficialità, Tajon Buchanan ha avuto modo di seguire la sua prima partita a San Siro da giocatore dell’Inter in una partita incredibile vinta con merito col Verona. Adesso, come sottolineato da Tuttosport, volerà in Belgio per risolvere gli ultimi dettagli burocratici.

PRIMO APPROCCIO – Buchanan alla prima a San Siro, da spettatore, ha già capito cosa significa essere dell’Inter, ma soprattutto ha conosciuto i suoi nuovi tifosi in un tutto esaurito con l’esplosione di gioia finale con il gol di Davide Frattesi e l’errore di Henry dal dischetto. Il canadese, scortato in tribuna dalla fidanzata Valentina Nivicki e dal procuratore, tornerà ora in Belgio per completare l’iter del permesso di soggiorno e sarà a disposizione di Inzaghi dalla prossima settimana.

Fonte: Tuttosport