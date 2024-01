VIDEO – Sassuolo-Fiorentina 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Fiorentina, anticipo della diciottesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



RILANCIO A SORPRESA – Sassuolo-Fiorentina 1-0 nell’anticipo della diciannovesima giornata di Serie A. Il Sassuolo trova la seconda vittoria negli ultimi cento giorni. Ci vogliono nove minuti per sbloccare la partita, con Marcus Pedersen che sfonda a sinistra e mette basso in mezzo per la girata di Andrea Pinamonti. Al 48’ angolo per il Sassuolo, rimpallo in area e mette in rete Kristian Thorstvedt arrivando in anticipo. Sul primo contrasto c’è però un fuorigioco di Matheus Henrique a coprire la visuale a Pietro Terracciano: lungo check e poi gol annullato al monitor. La Fiorentina non gioca affatto una buona partita, ma a metà ripresa ha più volte la chance di pareggiare. Innanzitutto con un rigore, concesso per tocco di mano di Gian Marco Ferrari su colpo di testa di Nikola Milenkovic. Lo calcia Giacomo Bonaventura, ma para Andrea Consigli. Pure qui lungo check, per possibile stacco del portiere dalla linea prima del tiro, ma non viene fatto ripetere. I viola però guadagnano un corner alla ripresa, tiro sulla traversa di Alfred Duncan e nel rimpallo segna Lucas Martinez Quarta. Tutto buono? Ovviamente no, perché c’è un fuorigioco dell’argentino (a ostacolare l’intervento di un giocatore del Sassuolo) ed è di nuovo gol annullato. Poco dopo potrebbe pareggiare Milenkovic, sul suo colpo di testa Consigli fa un miracolo e M’Bala Nzola si mangia l’1-1. Al 92’ tiro di Jonathan Ikoné, devia Martin Erlic che quasi si segna da solo: palla fuori di un soffio e nemmeno angolo. Brutto stop europeo per la Fiorentina.

Video con gli highlights di Sassuolo-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.